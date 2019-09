Ils échappent à des coups de feu à bord d'un véhicule Uber

Deux hommes de 19 ans ont été la cible de coups de feu, lundi soir, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Vers 22h30, plusieurs appels ont été logés au 911 concernant des coups de feu tirés à l’intersection de la rue d’Amos et de l’avenue Balzac.

Selon les premières informations obtenues par la police, les deux victimes se trouvaient dans une voiture conduite par un chauffeur Uber lorsqu’un tireur se serait approché et aurait fait feu à quelques reprises dans leur direction.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Des douilles ont été retrouvées au sol à cet endroit et des impacts de balles ont été retrouvés sur la voiture.

«Les victimes ont fui les lieux et ont été retrouvées par les patrouilleurs quelque temps plus tard à l’intersection des boulevards Industriel et Saint-Michel», a expliqué Manuel Couture, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les deux hommes, âgés de 19 ans, ne sont pas blessés. Ces derniers sont connus des policiers et ne collaborent pas avec la police.

Rien n’indique que le chauffeur et les deux victimes se connaissent, précise-t-on.

Les enquêteurs se sont rendus sur place afin d’en savoir plus sur les circonstances entourant cet évènement.