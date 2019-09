La Maison des sans-abri de Chicoutimi pourrait déménager

La solution des problèmes de surpopulation à la Maison des Sans-Abris de Chicoutimi passe fort possiblement par un déménagement.

C'est du moins la solution préconisée par la ministre de l'Habitation Andrée Laforest, qui est aussi députée de Chicoutimi.

Depuis deux ans, le nombre de pensionnaires de la Maison des Abris dépasse sa capacité d'accueil. Ils sont présentement une quarantaine, 10 de plus que l'espace et les ressources disponibles le permettraient.

«Si on est rendu à 40 bénéficiaires, alors il faut envisager un déménagement», a déclaré la ministre ce matin.

La possibilité d'un déménagement est étudiée depuis un certain temps. Des bâtiments situés au centre-ville de Chicoutimi ont déjà été visités. Il n'y a pas encore de choix définitif, mais certainement des options qui méritent d'être approfondies.

La réalité de la Maison des Sans-Abris est bien connue à l'hôtel de ville. Le conseil accorde déjà 125 000 $ par année à l'organisme, et a bonifié son aide de 50 000 $ l'hiver dernier. Rénover l'édifice actuel coûterait peut-être plus cher que de déménager dans locaux plus grands, et mieux adaptés à la clientèle.

«Que ce soit pour un déménagement, des rénovations ou changement de zonage, on sera là», dit le conseiller municipal du secteur, Simon Olivier-Côté.

Une partie inoccupée d'un couvent de congrégation religieuse, comme les Soeurs du Très Saint-Sacrement, par exemple, pourrait être convoitée. Mais il y a plusieurs intervenants impliqués, notamment les autorités de la santé. Pour la ministre, le dossier doit progresser avant l'arrivée de l'hiver.

Le directeur général de la Maison Michel St-Gelais ignorait tout du projet de déménagement. Il en apprendra plus cette semaine, lors d'une rencontre avec le personnel de la ministre.