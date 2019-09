Comment expliquer que les mêmes électeurs qui sont majoritairement en faveur de la loi 21 sur la laïcité s’apprêtent à voter massivement pour un gouvernement libéral de Justin Trudeau qui s’y oppose ouvertement? Selon Richard Martineau, «les Russes ont mis du LSD dans l’eau»!

«C’est vraiment hallucinant! On appuie la loi 21 sur la laïcité et, de l’autre côté, c’est au Québec où Justin Trudeau est le plus fort. [...] Justin Trudeau, ce n’est pas seulement un fédéraliste, c’est un multiculturaliste zélé», lance le chroniqueur dans son commentaire de mardi.

Cette ambivalence québécoise n’est pas sans rappeler l’époque de René Lévesque et de Pierre-Elliott Trudeau. En 1976, les Québécois mettaient un gouvernement péquiste fortement majoritaire à l’Assemblée nationale pour ensuite élire Pierre-Elliott Trudeau, un centralisateur, à Ottawa.

«What does Quebec want», se demandent les Canadiens anglophones, dit Richard Martineau.

«C’est peut-être nos racines normandes. On dit que les Normands sont très prudents, du genre à mettre des bretelles et une ceinture!», ajoute-t-il.

Plus concrètement, Richard Martineau soulève le cas Andrew Scheer, de qui les Québécois semblent se méfier. «Mais il reste le Bloc, on n’est pas obligés de voter Trudeau, mais on vote Trudeau en masse. C’est vraiment un mystère total!»

