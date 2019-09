Le dossier de la fin de semaine du Journal concernant le salaire des élus municipaux continue d’alimenter les discussions. Si plusieurs citoyens aimeraient que le gouvernement du Québec intervienne, Mario Dumont ne voit pas la situation du même œil.

Le Journal a révélé les différences de salaire annuel entre les élus municipaux. Résultat : certains écarts font sourciller. Le maire de Varennes (191 673 $), par exemple, engrange plus d’argent que la mairesse de Montréal Valérie Plante (188 623 $) et le maire de Québec Régis Labeaume (174 420 $), les deux villes les plus importantes de la province.

«Il y a une tentation de dire que ça n’a pas de bon sens que le maire de Varennes gagne plus que la mairesse de Montréal. Tout ce qui va dans le sens que le gouvernement du Québec devrait s’en mêler, que la ministre des Affaires municipales devrait s’en mêler, qu’on devrait mettre un cadre et interdire un niveau de salaire... Pas d’accord du tout!», lance Mario Dumont.

L’animateur estime que les élus ont tout à fait le droit de toucher ces salaires et, qu’à l’inverse, les citoyens ont tout à fait le droit de s’insurger et de s’impliquer en posant des questions au conseil municipal, par exemple. En aucun cas, toutefois, doit-on remettre en question le principe de l’autonomie municipale.

«Si tu n’es pas d’accord avec ce qui se passe dans ta ville, occupe-toi de ta ville.»

