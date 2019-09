En affirmant qu’il défendrait «l’intérêt national» dans le dossier de la construction d’un corridor énergétique à travers le Canada – y compris le Québec —, Andrew Scheer a inscrit un but contre son camp, croit l’analyste politique Stéphane Bédard.

«Ce que je décode, c’est un chef qui vient de scorer dans son but. [...] Il s’est rentré le bras dans le tordeur et c’est dur à ressortir», lance-t-il.

L’ancien politicien souligne qu’il s’agit d’une grave erreur stratégique de la part du chef conservateur, qui n’a aucun avantage à ramener le dossier d’un oléoduc pancanadien sur la table dans le contexte de la campagne électorale.

«Son projet va lui faire gagner plus de votes dans l’Ouest, entre autres en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, mais il n’y a pas d’enjeux dans ces provinces, explique-t-il. C’est au Québec que ça va mal être accueilli, donc c’est un perdant-perdant : il va en gagner plus où il gagne déjà et il va en perdre où il devait faire une performance inespérée.»

Si la manœuvre est peu habile pour Stéphane Bédard, elle demeure peu surprenante pour Mathieu Bock-Côté, qui compare le dossier de l’oléoduc pour Andrew Scheer à celui de la laïcité pour Justin Trudeau.

«Au nom de l’intérêt national dans un cas, au nom de la Charte des droits et libertés dans l’autre, chacun a son principe supérieur. Dans les faits, ce que je comprends, c’est qu’il se donne le droit d’agir.»

«Il ne dit pas je fonce, il dit je me donne le droit de foncer», enchaîne-t-il, un peu comme Justin Trudeau affirme ne pas vouloir se mêler de la contestation judiciaire de la loi 21 «pour l’instant».

