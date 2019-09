Intoxiqué au Festival western de Saint-Tite

Le 52e Festival western de Saint-Tite s'est terminé après dix jours de fête. Un couple de Québec qui participait aux festivités samedi a toutefois terminé sa soirée à l’urgence.

Fortement intoxiqué, Francis Martineau ne se souvient plus de rien. Il prétend avoir été drogué à son insu pendant la soirée. Sa copine Laurie Picard a vu son état se dégrader rapidement.

Le jeune homme de six pieds et cinq pouces était incapable de marcher, de parler et s’est blessé en tombant au sol. Francis a été transporté au centre hospitalier de Shawinigan où il est demeuré pendant plusieurs heures.

«Son état s'aggravait de minute en minute. C’est au moment où il est tombé que j'ai commencé à paniquer. Il s’est cogné la tête et a commencé à être malade. C’est à ce moment que les premiers répondants sont venus nous aider», raconte Laurie Picard à TVA Nouvelles.

Le couple invite le public à redoubler de prudence lors d’événements extérieurs et de surveiller son verre.

«J’aurais pu y passer. C’est le message que je veux lancer. Il faut faire attention pas seulement dans les bars. Ça peut arriver à tout le monde», explique Francis Martineau.

Lors du 52e Festival western de Saint-Tite, 59 personnes ont été transportées à l’urgence. Sur ce nombre, on note 10 cas d’intoxication (alcool, drogues ou médicaments), que ce soit volontaire ou non.

Selon des données obtenues, le CIUSSS confirme que le nombre de cas d’intoxication est en baisse depuis les cinq dernières années au festival western.

Cas d'intoxication au Festival western de Saint-Tite

2019 : 10

2018 : 17

2017 : 22

2016 : 38

2015 : 33