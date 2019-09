Le Bloc veut bannir graduellement les pesticides tueurs d'abeilles

Le Bloc québécois souhaite une interdiction totale, mais graduelle, des pesticides nocifs pour les abeilles.

Le chef Yves-François Blanchet a promis que le parti politique lancera une initiative en ce sens dès que les députés élus après le scrutin du 21 octobre commenceront à siéger à la Chambre des communes.

«Mais nous savons aussi que nos agriculteurs ne peuvent pas se revirer de bord instantanément», a-t-il précisé au cours de son passage à Saint-Mathias-sur-Richelieu, en Montérégie.

M. Blanchet propose ainsi de mettre sur pied un plan de retrait qui s’échelonnerait sur quatre ans et qui serait développé de pair avec les agriculteurs. Sur cette période, on estime que 300 millions $ devraient être injectés dans un programme de recherche et de soutien transitionnel.

Les pesticides de types néonicotinoïdes, souvent qualifiés de «tueurs d’abeilles», sont identifiés comme constituant un des principaux facteurs de l’extinction de certains insectes pollinisateurs. L’Union européenne interdit le recours à trois dérivés de cette substance.

Au Canada, le ministère de la Santé n’a pour l’heure opté que pour une restriction – pas encore en vigueur – de l'utilisation de néonicotinoïdes à certaines étapes de la floraison.

«Nous devons changer et nous n’avons plus le luxe d’attendre. Avec des investissements massifs en recherche et un soutien adéquat de nos producteurs agricoles, nous mettrons en place les conditions nécessaires pour développer l’agriculture de l’avenir», a ajouté le chef bloquiste.