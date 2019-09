Le frère d'un ex-policier assassiné chez lui veut savoir ce qui s'est passé

Norbert Fortin, 64 ans, a été tué il y a deux ans à Ste-Hedwidge, près de Roberval et il n'y a toujours aucun suspect.

L'homme était un policier retraité de la Sûreté du Québec et il vivait seul dans sa résidence isolée du Rang 8.

Norbert Fortin | TVA Nouvelles

Son frère, Daniel Fortin, questionne l'enquête policière. Il vit aujourd'hui dans la maison où son frère a été tué en octobre 2017 et se demande qui a commis ce meurtre.

Daniel Fortin veut avoir des réponses, mais jamais la police ne l'a tenu informé de l'enquête ni même n'a demandé une déclaration de sa part.

«Ils ont découvert mon frère au bas des escaliers. Est-ce qu'il était déjà au sous-sol? Est-ce qu'il a été poussé en bas des escaliers? Ça, c'est une question à 1000$», se demande Daniel Fortin.

Daniel Fortin | TVA Nouvelles

Deux ans plus tard, il ne sait pas grand-chose du meurtre de son frère. «Tout ce que je sais, je l'ai lu dans le rapport du coroner qui est sorti. Que c'est une arme tranchante et piquante avec de multiples coups. C'est la seule chose que je sais.»

Il sait que son frère pouvait ne pas être apprécié par certaines personnes. «Mon frère, c'est sûr ce n'était pas un enfant de chœur. Il faut trouver celui qui a fait ça parce que moi, je ne suis pas capable de tourner la page. S'il était mort d'une crise de cœur, j'aurais vécu avec ça. Mais qu'il se soit fait assassiner dans sa maison et que la personne soit venue ici, ça je ne le digère pas.»

À la mort de son frère, Daniel Fortin a hérité de ses biens. Il habite la résidence où le crime a été commis. Cette situation a fait jaser dans la petite communauté de 750 personnes.

«Il y a des gens qui ont dit que c'était moi qu'il l'avait tué, mais moi je n'étais même pas dans la même région.»

Il était à Montréal. Il a donc été vite disculpé en recevant un document de la police. «Une lettre de la Sûreté du Québec qui disait que j'étais exclu de la liste des suspects», déclare Daniel Fortin.

Aujourd'hui, ce militaire retraité parle parce qu'il veut savoir. En deux ans, il n'a eu que quelques conversations avec l'enquêteur.

«Je ne dis pas que la police n'a pas fait son travail, mais présentement, on ne sait plus rien et le niveau de frustration monte. Je n'ai jamais été rencontré par l'enquêteur pour me dire, est-ce que tu connais ton frère? As-tu des doutes là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont? On ne le sait pas. On ne sait absolument rien. C'est le silence radio de la police.»

Daniel Fortin offre maintenant aux policiers de lui donner l’opportunité de s’exprimer, car il connaissait toutes les habitudes de son frère, ce qui, selon lui, pourrait être utile à l’enquête.

«J'ai un code secret de l'armée. Je suis capable de fermer ma gueule, mais pour l'instant, la frustration est trop forte. Mon frère est mort, il ne reviendra pas, mais est-ce qu'on peut protéger les autres? Les enquêteurs, si vous voulez me parler ou venir me voir à ma maison, je suis ici. J'ai du café, de la liqueur. On va s'asseoir et on va jaser. J'ai beaucoup de choses à vous parler. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe.»

Daniel Fortin a noté des détails sur cette affaire qui ne semblent pas avoir attiré l’attention des policiers.

Il nous a raconté l’une des conversations avec l’enquêteur. «L'ordinateur de mon frère, il y a des affaires là-dessus. Est-ce que ça te tente d'avoir ça. Sa réponse a été quel ordinateur? Un an et demi plus tard, les enquêteurs sont finalement venus chercher l'ordinateur et j'ai pu parler à quelqu'un. Face-à-face.»

Daniel Fortin estime que son frère connaissait l’agresseur. Il croit donc qu’il l’a laissé entrer chez lui. «A-t-il été tué parce que c'est une question de vol ou parce qu'il était de la Sûreté du Québec? Est-ce que c'était parce qu'il était homosexuel? On ne le sait pas, mais c'est sûr que la personne qui est venue ici connaissait les routines de Norbert.»

M. Fortin pense à son frère à tous les jours. «Il me l'a laissé, mais ce n'est pas ma maison. C'est sa maison à lui et il va toujours être ici. Et à tous les jours, je descends au sous-sol et je passe exactement où il a été assassiné. Je me dis, je vais le trouver. Ça va prendre un an, deux ans ou trois ans, mais je vais mettre la patte dessus et la police le ramassera. J'en veux énormément à cette personne-là. Je ne lui souhaite pas du mal. Je lui souhaite qu'elle aille chercher l'aide dont elle a besoin parce qu'il faut vraiment être détraqué ou ne pas être normal dans sa tête pour faire ce qu'il a fait.»

Daniel Fortin croit que le public peut aider. Si des témoins ont vu des choses particulières entre les 13 et 15 octobre 2017, il les invite à communiquer avec la police.

La Sûreté du Québec préfère ne pas commenter publiquement les déclarations de M. Fortin car l'enquête est toujours en cours.