Tempête tropicale Jerry: l’île de Saint-Martin se prépare

Une tempête tropicale, qui pourrait se transformer en ouragan, est à l'approche des Antilles françaises et notamment de l'île de Saint-Martin, ce qui a poussé les autorités régionales à déclencher préventivement mercredi la vigilance jaune cyclone.

«Les dernières prévisions de Météo-France font état d'une tempête tropicale sur l'Atlantique, avec une trajectoire Ouest Nord-Ouest, dont le passage en ouragan de catégorie 1 n'est pas à exclure», explique la préfecture, soulignant que «l'environnement dans lequel elle évolue est pour le moment propice à son développement».

La préfecture de l'île voisine (également française) de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a déclenché «la vigilance jaune cyclone» et «rappelle à tous la nécessité d'anticiper et de se préparer à tout phénomène météorologique».

Saint-Martin se relève tout juste du passage destructeur de l'ouragan Irma de catégorie 5, qui a tué 11 personnes en septembre 2017, et endommagé 95% du bâti de l'île et de sa voisine Saint-Barth. Deux ans après, Saint-Martin, qui concentre une population plus précaire que Saint-Barth, continue de se reconstruire, des bâtiments sont toujours abandonnés, des toitures bâchées et certains habitants encore en situation difficile.

La tempête tropicale, nommée Jerry, est actuellement «à plus de 1000 km au large à l'Est de la Martinique», précise Météo-France, soulignant qu'elle devrait «s'intensifier progressivement en se dirigeant globalement vers l'Ouest-Nord-Ouest et pourrait représenter une menace entre vendredi et samedi pour l'extrême Nord de l'arc Antillais».

Selon le centre américain de surveillance des ouragans, Jerry devrait se transformer en ouragan vendredi, «avant le passage au plus près de l'arc antillais», ajoute Météo-France.

Mais «à cette échéance (48 heures et plus), les erreurs moyennes de trajectoires sont supérieures à 100 km et l'intensité du système est aussi source d'incertitude», note Météo-France.