Pour la professeure de chant Johanne Raby, la voix de Céline continue à évoluer, et pour le mieux.

Elle remarque que la voix de la chanteuse continue à gagner en maturité, nourrie par les événements des dernières années, sa manière d’interpréter ses émotions et ses exercices vocaux.

Marquée par la perte de René Angélil, à qui elle a été mariée 21 ans, Céline Dion mène une brillante carrière à l’international. «C’est sûr qu’elle a eu de la peine, mais elle continue à vivre, avance Mme Raby. T’as du vécu, il faut que tu le donnes.»

Parallèlement à la musique, elle multiplie les projets dans le monde de la mode, ce qui la réjouit visiblement. Et le bonheur a une incidence sur la qualité de la voix. « Elle fait ce qu’elle aime, et par le fait même, elle se donne encore plus», note Mme Raby

Impressionnée par les quatre nouvelles chansons de la diva («Courage», «Imperfections», «Lying Down» et «Flying on my own»), la professeure de chant estime qu’elles sont «aussi puissantes que D’eux, sinon plus».

Elle souligne aussi tout le travail vocal de Céline, sans lequel sa voix ne pourrait atteindre les aigus qu’elle pousse encore aujourd’hui. «Céline est très à l’aise. Ça parait qu’elle fait ses vocalises à tous les jours.»

L’important, dit-elle, c’est de «comprendre, assumer, travailler et garder sa voix en forme». Un art que Céline Dion a visiblement maîtrisé.