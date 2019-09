Trudeau s'excuse pour une photo de lui le visage maquillé en brun

Le premier ministre sortant Justin Trudeau a dit «regretter profondément» sa décision d’arborer un maquillage brun lors d’une soirée thématique alors qu’il enseignait à Vancouver en 2001.

Le cliché montre Justin Trudeau maquillé tout en brun pour participer à une soirée déguisée, selon une photo publiée par le magazine «Time» en soirée, mercredi.

Depuis son avion de campagne, le chef libéral s'est excusé. «Je n’aurais pas dû le faire. J’aurais dû savoir que je n’aurais pas dû le faire et je le regrette profondément», a-t-il déclaré aux médias.

Il a aussi admis avoir arboré un maquillage semblable alors qu’il était à l’école secondaire.

Le cliché, qui remonte à 2001, a eu l’effet d’une bombe en cette campagne électorale fédérale.

Le chef libéral était alors âgé de 29 ans et enseignait dans une école privée de la Colombie-Britannique, selon les informations rapportées par le «Time».

On peut y voir M. Trudeau arborant un turban, une tunique et le visage couvert de brun («brownface» en anglais). Une porte-parole libérale a indiqué au magazine que la soirée durant laquelle a été prise cette photo avait pour thème «les Milles et une Nuits»

«Il y a assisté avec des amis et collègues déguisé en Aladdin», a dit la principale porte-parole de l’équipe Trudeau, Zita Astravas.

Le Conseil national des musulmans canadiens a demandé des excuses au premier ministre Trudeau.

Rappelons que l’habillement du premier ministre et de sa famille au cours d’un voyage en Inde lui avait attiré une pluie de critiques.