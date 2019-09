Céline Dion lance trois nouvelles chansons!

À l’occasion de sa tournée mondiale qui commence aujourd’hui au Centre Vidéotron, à Québec, Céline Dion a lancé trois nouvelles chansons en plus de «Flying on my own», pièce qu'on a entendue à fin de sa résidence à Las Vegas, et deux nouveaux vidéoclips pour faire patienter ses admirateurs en attendant la sortie de son nouvel album, prévue le 15 novembre.

«Courage»

Comme son titre l'évoque, cette pièce parle du courage. Celui qui l'habite, qui doit l'accompagner pour l'aider à faire face à une nouvelle situation. On en déduit qu'il s'agit de l'absence de René, la vie sans lui. Interprétée toute en douceur, sur un ton qui s'apparente à celui de la confidence. Une pièce très personnelle, touchante et remplie d'émotions de la force à la vulnérabilité.

Stephan Moccio a déjà travaillé avec Céline sur la célèbre chanson «A New Day Has Come».

Dans sa carrière, le compositeur, pianiste et producteur a collaboré avec plusieurs autres grandes vedettes, dont Miley Cyrus, John Legend, Fergie et Ellie Goulding. Erik Alcock et Liz Rodrigues font partie du collectif de producteurs et auteurs de Toronto et Los Angeles «The Royales». Ils ont travaillé dans le passé avec de grands noms comme Eminem, Pitbull, Pink.

Chanson écrite par Stephan Moccio/Erik Alcock/Liz Rodrigues et produite par Stephan Moccio.

«Imperfections»

Chanson plus rythmée qui aborde les thèmes du lâcher-prise, de l'acceptation de soi et des autres. Il est question de confiance également et du fait qu'il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer une autre personne.

Ari Leff est un jeune auteur-compositeur-interprète américain de 25 ans qui a travaillé notamment avec Demi Lovato et Anne-Marie. Michael Pollack et Nicholas Perloff-Giles sont aussi de jeunes artistes qui collaborent pour la première fois avec Céline Dion. Quant à Dallas Koehlke, connu sous le nom DallasK, le DJ américain basé à Los Angeles est bien connu dans le milieu pour ses collaborations avec Tiësto et Hardwell.

Chanson écrite par Ari Leff/Michael Pollack/Nicholas Perloff-Giles/Dallas Koehlke et produite par Dallask.

«Lying Down»

«Power ballade» qui n'est pas sans rappeler l'intensité de «Loved me back to life» et marque une nouvelle collaboration avec Sia. La chanson dont le début est plutôt lent, révèle différentes sonorités et un crescendo vocal et musical. Les paroles font référence à la force, la prise de contrôle et le besoin parfois de s'arrêter pour mieux avancer.

Chanson écrite par David Guetta/Giorgio Tuinfort/Sia Furler et produite par David Guetta/Giorgio Tuinfort.

«Flying On My Own»

Pièce qu'on a pu entendre pour la première fois dans la vidéo annonçant la fin de la résidence de Céline à Vegas alors que l'artiste était au volant d'un camion entourée de drag queens et de Pepe Munoz. Céline Dion l'a interprété lors de ses ultimes concerts à Las Vegas et également à Londres, lors du concert extérieur au Hyde Park, dans le cadre du festival British Summer Time, le 5 juillet.

Cette chanson aux sonorités «dance» se révèle comme un hymne à la liberté, l'expression de soi, produit par Jörgen Elofsson (Britney Spears, Kelly Clarkson), Liz Rodrigues (Pink) et Anton Martensson (Rhys) L'extrait n'a pas été envoyé aux stations radio puisque Sony a révélé qu'il s'agit d'un cadeau aux fans bien plus qu'un simple officiel du nouvel album qui sortira le 15 novembre.

Chanson écrite par Jörgen Elofsson/Liz Rodrigues/Anton Mårtensson et produite par Jörgen Elofsson/Hybrid/Ugly Babies at Penthouse Lidingö.

Céline Dion sera en spectacle au Centre Vidéotron les 18, 20 et 21 septembre, et du 26 septembre au 5 octobre au Centre Bell.