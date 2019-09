Chaque jour, les électeurs du pays se font courtiser avec des promesses électorales des partis politiques.

Pendant la campagne électorale de 2015, Justin Trudeau avait fait pas moins de 353 promesses!

Mais que pensent réellement les Canadiens de toutes ces propositions?

La firme de sondage Léger a testé les plus récentes propositions électorales auprès des électeurs canadiens. Et pour ce faire, Léger n’a pas dévoilé l’identité des partis derrière chacun des engagements proposés.

Voici ce que vous pensez de ces 7 propositions électorales

1. Seriez-vous tenté de voter pour un parti politique qui s’engagerait à mettre fin aux subventions aux énergies fossiles?

C’est une promesse faite par le Nouveau parti démocratique, le Parti vert et le Bloc québécois.

La proposition a obtenu 46 % des votes des électeurs sondés à travers le pays. Au Québec, ce taux monte à 51 %.

«Ça ne tire pas tant que ça [d’intentions de vote] et c’est surprenant. Ce n’est pas la promesse qui va avoir le plus d’impact dans la campagne», soutient Jean-Marc Léger.

2. Seriez-vous tenté de voter pour un parti politique qui s’engagerait à diminuer de moitié le nombre d’immigrants de 300 000 à 150 000 immigrants?

Cette proposition de Maxime Bernier et du Parti populaire du Canada a obtenu 47 % des intentions de vote des Canadiens.

«C’est faible, à travers le Canada, mais c’est un peu plus que le vote de Maxime Bernier qui est à 3 % dans les intentions de vote. Ça a une certaine portée, mais une portée limitée, à travers le Canada», explique le président de la firme de sondage Léger.

3. Seriez-vous tenté de voter pour un parti politique qui s’engagerait à rendre les prestations de congé de maternité et de paternité libre d’impôt?

Le Parti conservateur a conquis 56 % des Canadiens sondés avec cette promesse électorale très ciblée.

«C’est la force du Parti conservateur, leurs promesses sont très ciblées. Quand on regarde auprès des familles, ça grimpe à 70 %. Le taux est faible, mais ça a quand même réussi à attirer l’attention», ajoute M. Léger.

4. Seriez-vous tenté de voter pour un parti politique qui s’engagerait à créer des services de garde universels, abordables et sans but lucratif dans l’ensemble du pays?

Avec 58 % des intentions de vote, cette promesse ciblée du NPD est «favorable», selon M. Léger : «58 % c’est quand même élevé pour une promesse et elle est bien ciblée».

5. Seriez-vous tenté de voter pour un parti politique qui s’engagerait à avoir une charte des droits des consommateurs et des consommatrices en télécommunication?

À travers le Canada, cette proposition du NPD a obtenu 65 % des votes des personnes sondées, et 71 % seulement au Québec.

«Ça, c’est concret. C’est directement pour le consommateur. À mon avis, c’est la promesse phare du NPD. Quand on est au-dessus du 60 %, ça veut dire que c’est une promesse qui a vraiment fait son chemin», croit Jean-Marc Léger.

6. Seriez-vous tenté de voter pour un parti politique qui s’engagerait à durcir les lois sur les armes et le contrôle des armes à feu?

Le Parti libéral de Justin Trudeau frappe fort avec cette promesse appuyée par 69 % des Canadiens. «L’appui est fort au Canada. Seuls les conservateurs s’y opposent», explique M. Léger.

7. Seriez-vous tenté de voter pour un parti politique qui s’engagerait à enlever la taxe fédérale sur la facture d’Hydro-Québec?

Cette promesse du Parti conservateur, votée en faveur à 78 %, a fait rire le président de la firme de sondage Léger.

«Quand j’ai vu cette promesse-là, je suis parti à rire. C’est ridicule. C’est petit, c’est ciblé», soutient-il.

Pour Jean-Marc Léger, Justin Trudeau et Andrew Scheer «vendent» deux objectifs complètement opposés, qu’il image ainsi : «Andrew Scheer vend du réel dans sa campagne et Justin Trudeau vend de l’espoir. C’est une campagne dans laquelle on vend de l’émotion et de la raison. Trudeau représente ce que les Canadiens aimeraient être, et Scheer représente ce qu’ils sont vraiment».