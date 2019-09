La controverse du «blackface» qui suit Justin Trudeau est exacerbée par les hauts standards de moralité que le premier ministre sortant a lui-même imposés depuis son arrivée à la tête du Parti libéral, estiment jeudi les analystes de «La Joute».

À LIRE ÉGALEMENT

«Le pape du discours de la rectitude politique a commis un péché»

La Ligue des Noirs du Québec défend Trudeau

Des élus québécois condamnent les photos de Trudeau maquillé

«Je ne vois pas ce qu'il y a de raciste là-dedans!» : Des réactions mitigées par rapport au «brownface» de Trudeau

«Justin Trudeau est un peu hypocrite»

Le «blackface», une pratique qui fait scandale

Un autre maquillage controversé: de nouvelles images de Justin Trudeau

Le «brownface» de Trudeau fait la une à travers le globe

«Blackface» : Justin Trudeau se confond en excuses

Le chroniqueur Mathieu Bock-Côté y est d’ailleurs allé d’une comparaison savoureuse pour illustrer la situation : «C’est l’évêque qui a été pris avec une danseuse!».

Et ça, dit-il, on peut parfaitement comprendre que ça agace. «C’est le professeur de morale universelle et, là, on se rend compte qu’il y avait des drôles de magazines dans son salon», enchaîne-t-il.

La situation est d’autant pire que si n’importe quel autre chef avait commis la même erreur dans le passé, «Justin Trudeau aurait été le premier à activer la guillotine», souligne le chroniqueur.

L’analyste Emmanuelle Latraverse est d’accord que les accusations de racisme à l’égard de Justin Trudeau sont injustifiées. «Personne ne va remettre en question le fait qu’il a mené toute sa carrière politique sur les enjeux d’inclusion, de réconciliation, de lutte contre le racisme et la discrimination», évoque-t-elle.

Cela dit, elle n’est pas prête à pardonner complètement au chef libéral pour son «erreur de jugement».

«M. Trudeau a quand même eu droit à la meilleure éducation qu’il pouvait avoir. Il a eu des opportunités absolument extraordinaires pour découvrir et comprendre le monde et ses nuances, ses susceptibilités.»

«Comment est-ce qu’à l’âge de 29 ans, alors qu’il était professeur, un modèle dans une école, il pouvait penser que c’était rigolo d’aller se peinturer la face en brun?», poursuit-elle.

«Colonisation mentale américaine»

Mathieu Bock-Côté estime que dans cette controverse, on «cède à tous les pêchés». Selon lui, la réalité du sud des États-Unis, une société marquée par le traumatisme de l’esclavage et la ségrégation, ne peut pas être appliquée sur la celle québécoise et canadienne.

«La culture politique canadienne est victime d’une forme de colonisation mentale américaine», estime-t-il.

«Il s’est déguisé, en 2001, dans le cadre d’une fête. Il s’est aussi déguisé plus jeune dans le cadre d’événements d’homme de théâtre, ce qu'il est. Et là on fait une espèce d’accusation de racisme rétroactive. Lui, pour réussir à traverser l’épreuve, en rajoute dans l’accusation. Pour moi, on est dans un monde parallèle assez loin du Québec.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.