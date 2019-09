Des élus québécois condamnent les photos de Trudeau maquillé

Des élus de l’Assemblée nationale issus de minorités visibles ont condamné d’anciennes photos de Justin Trudeau qui ont ressurgi dans les dernières heures alors qu’il abordait du maquillage brun ou noir.

«Je trouve que c’est un total manque de jugement. Il s’est excusé, mais on s’attendait à beaucoup plus de lui», a déclaré la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, jeudi.

Mercredi soir, Justin Trudeau a été forcé de se confondre en excuses pour avoir commis par le passé «un geste raciste» en maquillant son visage tout en brun pour se déguiser. Depuis, d'autres images sont également ressorties montrant le premier ministre maquillé avec un visage foncé lorsqu'il était plus jeune.

Le député libéral de Viau, Frantz Benjamin, a dit croire aux excuses «sincères» de Justin Trudeau. «On comprend qu’il y a des gens qui peuvent se sentir blessés par ces images. [...] Il faut parler des enjeux véritables pour le Québec», a-t-il indiqué.

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, a déclaré qu’il revenait aux citoyens qui s’étaient sentis blessés de juger de la suite des choses.

«Personnellement, je trouve que c’est blessant de se peinturer le visage en brun ou en noire et le premier ministre Trudeau l’a reconnu, il s’est excusé et c’est aux citoyens qui se sont sentis blessés d’en juger», a-t-elle dit.

Le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, a aussi jugé que Justin Trudeau était sincère dans ses excuses.

«Sa vie témoigne de la lutte contre le racisme. Je le crois là-dessus, que c’est une erreur», a indiqué le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé.