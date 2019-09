Hommage à Chantale Daigle, pionnière du droit à l’avortement

Il y a 30 ans, la Québécoise Chantale Daigle obtenait, pour toutes les Canadiennes, le droit à l'avortement. Des groupes de femmes ont célébré et commémoré sa victoire lors d’un rassemblement jeudi soir au Lion D’Or, à Montréal.

«C’est la force collective des femmes et des hommes et des hommes, aussi, qui étaient présents lors de cette manifestation du 27 juillet, se rappelle Lise Gratton du Centre des femmes La Marie Debout. On était 10 000.»

En 1989, à l’âge de 20 ans, Chantale Daigle a décidé de se faire avorter après avoir quitté son conjoint de l’époque, mais celui-ci s’y est opposé. Deux juges québécois ont alors refusé à la femme le droit procéder à l’intervention.

La militante s’est donc rendue aux États-Unis pour se faire avorter, mais elle a tout de même mené son combat jusqu’à la Cour suprême, qui a finalement reconnu son autonomie et son droit de disposer de son corps.

«On a gagné cette bataille-là devant les tribunaux, mais surtout, je crois, dans l’opinion populaire, affirme l’avocate et militante pro-choix Andrée Côté. On a réussi à faire comprendre, avec la parole des femmes, qu’il n’y a rien de plus essentiel pour assurer la vraie citoyenneté effective des femmes, le droit de décider si on va être mère ou pas! Il n’y a rien qui change la vie plus que ça!»

Cet événement était l’initiative de la Fédération québécoise du planning des naissances et de l’historienne Louise Desmarais, qui était de la lutte à l’époque.