«Je ne vois pas ce qu'il y a de raciste là-dedans!» : Des réactions mitigées par rapport au «brownface» de Trudeau

Bien que les critiques se fassent vives de la part de l’opposition, ce ne sont pas tous les citoyens qui se disent choqués par la toute nouvelle controverse qui secoue le chef libéral.

Interrogés dans la rue par TVA Nouvelles, quelques passants au Centre-ville de Montréal sont majoritairement peu offusqués par la réapparition de cette photo de 2001, bien qu’ils forment un petit échantillon.

«Je trouve ça ridicule. C’est rendu qu’on ne peut plus se déguiser, on ne peut plus rien faire», affirme cette dame complètement dépassée par les événements.

Questionnée à savoir si elle était insultée par le geste de Trudeau, une dame issue d'une minorité visible s’est montrée catégorique.

«Je ne vois pas ce qu'il y a de raciste là-dedans. Les gens se déguisent comme ils veulent. Pourquoi ça m’aurait choquée si c’est un déguisement?»

Un homme interrogé sur la question comprend que ce type de geste puisse offenser en 2019, mais trouve important de se replacer dans le contexte de l’époque.

«Il y a des choses qu’on faisait il y a 20 ans qu’on ne ferait peut-être plus aujourd’hui, à cause des accommodements raisonnables par exemple.»