Le Montréalais Mirko D’Agata se distingue au Championnat mondial de pizzaioli

Le Montréalais d’adoption Mirko D’Agata a brillé à Naples, en Italie, en remportant le Championnat mondial de pizzaioli dans la catégorie «pizza romaine».

La 18e édition de cette compétition s’est déroulée au Napoli Pizza Village. Pour l'occasion, une vingtaine de fours à pizza étaient disposés sur la rue Via Caracciolo, en bordure de mer. Quelque 600 pizzaioli, c’est-à-dire des gens qui confectionnent des pizzas, étaient de la partie et se mesuraient dans différentes catégories. Ils provenaient d’une quarantaine de pays.

Mirko D’Agata, qui est originaire de Turin, était pour sa part en compétition dans la catégorie «pizza romaine» et «pizza napolitaine».

Il s’est imposé avec sa pizza al taglio Pancetta Coppata, que l’on pourra déguster à la nouvelle pizzeria Morso Pizzéria & Alimentari dès la semaine prochaine, au Central, la nouvelle foire alimentaire située au coin de la rue Sainte-Catherine Ouest et du boulevard Saint-Laurent, dans le Quartier des spectacles. Il s’agit d’une pizza dont la fermentation est très lente, a-t-on précisé jeudi.

«J’étais à l'hôtel lorsqu’on m’a appelé pour me dire que j’étais finaliste. J’ai couru jusqu’à la cérémonie, je savais que j’avais bien fait, mais je ne m'attendais pas à recevoir le plus grand honneur puisque la compétition était féroce», a dit Mirko D’Agata, qui a fini avec 80 points d’avance sur son plus proche concurrent.

En mars dernier, Mirko D’Agata avait obtenu la deuxième position dans la catégorie «pizza napolitaine» au International Pizza Challenge de Las Vegas, au Nevada.

Depuis son arrivée au Québec, il a notamment travaillé au Bottega Laval, a ouvert le Arte e Farina et forme les pizzaioli du groupe NO. 900.