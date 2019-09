Marathon de Montréal: plusieurs grandes artères seront fermées

Des milliers de coureurs s’apprêtent à sillonner en fin de semaine les rues de la métropole pour vivre le Marathon international de Montréal. Les résidents devront donc prévoir leurs déplacements, car plusieurs rues seront fermées pour l’occasion.

Le coup d’envoi sera donné samedi, pour les parcours de 5 et 10 km, sur le boulevard de Maisonneuve, tout près du Complexe Desjardins.

Les alentours de la Place des Arts seront aussi très sollicités, car l’endroit a été aménagé pour les participants afin de mettre en place le point de départ et d’arrivée des coureurs.

Dans la matinée, les rues Sainte-Catherine, entre Saint-Urbain et Cartier, et le boulevard de Maisonneuve entre les mêmes rues seront fermés le temps de la course.

Pour l’axe nord-sud, la rue Berri, entre Maisonneuve et Roy, et la rue Saint-Denis, entre le carré Saint-Louis et l’avenue du Mont-Royal, recevront la visite des coureurs.

L’ensemble des rues devraient, en fonction de l’évolution de la course, être ouvertes à la circulation vers 13h samedi.

Marathon Oasis

Dimanche

Puis, lors du marathon et du demi-marathon dimanche, les rues Ontario, Hochelaga, Rosemont, Rachel et Notre-Dame seront parcourues sur une bonne distance par les coureurs. Un détour est donc à prévoir pour les automobilistes qui veulent passer par ce secteur.

Le coup de départ sera donné à 7h10 sur le boulevard René Lévesque à la hauteur de Saint-Urbain, et le point d’arrivée sera sur la rue Sainte-Catherine à la même hauteur.

Les coureurs iront d'abord dans le Vieux-Montréal et le Village gai, avant de mettre le cap sur Hochelaga et sur la pointe de l’île.

Le circuit passera ensuite par le Parc olympique et le Jardin botanique de Montréal avant de traverser Le Plateau-Mont-Royal et de revenir au centre-ville, où le parcours culminera devant la Place des Arts, dans le Quartier des spectacles.

L'ensemble des rues devraient être ouvertes à la circulation vers 15h.

De la musique et des activités culturelles seront aussi offertes, à la Place des Arts, pour les coureurs et leurs proches.