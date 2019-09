Ottawa pressé d'encadrer le vapotage comme le tabac

Plusieurs organisations en santé pressent Ottawa à mettre en place des mesures pour que les produits de vapotage soient soumis aux mêmes restrictions que ceux du tabac en matière de publicité et de marketing afin de réduire leur attrait auprès des jeunes.

Des actions «urgentes» ont été réclamées jeudi par huit entités, dont l’Association médicale canadienne, l’Association pulmonaire du Canada, la Société canadienne du cancer et la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Elles exigent que le gouvernement fédéral « mette un terme au marketing des produits de vapotage » afin de protéger les jeunes face aux risques du vapotage, en adoptant par exemple les mêmes règles publicitaires que pour le tabac. Un taux maximum de nicotine et des restrictions sur les saveurs sont aussi proposés.

« L’idée, c’est de tout interdire, sauf ce qui serait explicitement permis », a soutenu la codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, Flory Doucas.

Pour y arriver, les organisations en santé souhaitent que les chefs de partis, actuellement en campagne électorale, s’engagent à signer « un arrêté d’urgence» dans les 60 jours suivant leur arrivée au pouvoir, s’ils sont élus.

Premier cas au Canada

Pour la première fois au pays, un cas de maladie respiratoire chez un jeune qui serait lié au vapotage a été identifié mercredi par le Bureau de santé de Middlesex-London, en Ontario.

Santé Canada avait d’ailleurs émis une mise en garde plutôt ce mois-ci concernant «un risque possible de maladie pulmonaire liée aux produits de vapotage».

Les États-Unis ont également annoncé la semaine dernière leur intention d’interdire la vente de liquide de vapotage aromatisé afin de réduire l’intérêt de la cigarette électronique chez les jeunes.

À ce jour, six décès liés au vapotage ont été rapportés dans six états américains par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Un septième décès qui serait lié à la cigarette électronique a aussi été rapporté dans le comté de Tulare en Californie.

Les chefs des principaux partis politiques avaient alors fait preuve de prudence, estimant qu’il était encore trop tôt pour faire la même chose au Canada.

«Santé Canada mène des consultations sur cet enjeu depuis plusieurs mois en travaillant de pair avec des experts et des chercheurs pour déterminer la bonne voie à suivre», avait indiqué le premier ministre Justin Trudeau.