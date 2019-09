Pour ses 25 ans de carrière: Jonathan Painchaud fait tourner son «45 tours»

Ses 25 ans de carrière bien sonnés, Jonathan Painchaud a tenu à lancer un autre album jeudi soir, à la salle du Ministère, à Montréal.

Avec l'effort «45 tours», le chanteur a concrétisé son désir de réenregistrer plusieurs de ses airs connus en version acoustique, comme «Belle infirmière», «Pousse pousse», «Les vieux chums» et «Dis-moi pas ça», qu'il est maintenant prêt à présenter au public.

L'effort, qui remonte jusqu'en 1994, comprend 12 pièces. L'auteur-compositeur-interprète et ancien meneur de la formation Okoumé en a profité pour insérer deux nouvelles chansons sur ce plus récent disque: «Instagram Queen» et «T'es tout ce que j'attendais».

La concrétisation de ce projet succède à la sortie de l'album «La tête haute» paru en 2016.

Entre quelques apparitions en solo, Jonathan Painchaud poursuit sa tournée de spectacles avec les membres du groupe Salebarbes, soit son frère Éloi, Jean-François Breau, Kevin McIntyre et George Belliveau.

Toutes les dates au jonathanpainchaud.com.