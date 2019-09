Le collectif «Gazoduq, parlons-en!», la Coalition Fjord et Le Pacte pour la Transition ont lancé, jeudi, une campagne de sensibilisation contre le projet de Gazoduc/GNL Québec.

Dans une vidéo, autochtones, scientifiques, médecins, étudiants et artistes de partout au Québec dénoncent un projet qui prévoit d’exporter 11 millions de tonnes de gaz fossile par année provenant de l’Ouest, en grande partie issu de la fracturation hydraulique, en traversant le Québec de l'Abitibi jusqu'au Saguenay.

Ils estiment que le projet risque d’affecter au moins 43 communautés locales québécoises et trois nations autochtones «au profit d’intérêts privés américains» et qu’il équivaudrait à l’empreinte carbone de dix millions de voitures chaque année.

«Ce projet vise à liquéfier du gaz, du gaz de moins en moins naturel, issu à 80 % de la fracturation, en utilisant notre énergie propre. Tout ça au détriment du territoire qu’on habite et au profit d’entreprises multinationales dont GNL Québec n’est que le paravent, a déclaré Dominic Champagne, du Pacte pour la Transition. On a mieux à faire que de s’enfoncer dans les énergies sales. Dans l’urgence climatique où on se trouve, ce projet-là̀ ne tient pas la route.»

Dans un communiqué, le collectif «Gazoduq, parlons-en!», la Coalition Fjord et Le Pacte pour la Transition rappellent que plus de 150 scientifiques ont déjà publiquement appelé à rejeter le projet: «L’évaluation des experts détermine sans ambiguïtés que ce projet ajouterait 320 passages de navires méthaniers par année dans le parc marin du Fjord du Saguenay, affectant les bélugas et plusieurs autres espèces marines protégées»

Selon eux, de l’extraction jusqu’à la consommation du gaz, le projet émettrait un minimum de 46 millions de tonnes de gaz à effet de serre, «ce qui équivaudrait à annuler en une seule année l’essentiel des réductions d’émissions du Québec depuis 1990».

Dans la vidéo, on entend notamment les voix des scientifiques Marc Brullemans et Lucie Sauvé, ainsi que les artistes Édith Cochrane, Raoul Duguay, Louise Latraverse, l’auteur Michel Marc Bouchard, Véronique Côté et Gabrielle Côté, Serge Bouchard, la poétesse innue Joséphine Bacon, l'artiste innue Katia Rock, l’aîné anicinabe Dominique Rankin, les médecins Éric Notebaert et Anne-Sara Briand.

La campagne a également pour but d’inviter les citoyens à signer une pétition contre le projet gazier qui a déjà atteint les 40 000 signatures.