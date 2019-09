«Blackface» : Justin Trudeau reviendra sur la controverse

Les activités de campagne de Justin Trudeau ont paru perturbées, jeudi, par la publication d’images dans lesquels le chef libéral Trudeau apparaît déguisé avec le visage noirci par un maquillage.

Son équipe a finalement offert des détails sur les événements prévus dans sa journée, en fin d’avant-midi, après s’être emmurée dans un silence de plusieurs heures.

Le chef libéral tiendra un point de presse à 14h15 (heure de l’Est) à Winnipeg, au Manitoba, a-t-on finalement indiqué.

Plus tôt jeudi, la chaîne télévisée CPAC qui se spécialise dans la couverture de la politique fédérale rapportait que M. Trudeau suspendrait ses activités pour la journée.

Mercredi soir, le magazine américain «Time» publiait pour la première fois un cliché datant de 2001 dans lequel on peut voir le chef libéral vêtu d’un turban, d’une tunique et ayant le visage couvert d’un maquillage brun. En s’excusant mercredi soir, le premier ministre avait admis avoir employé le même type de maquillage à une autre occasion dans sa vie, lorsqu’il était étudiant au secondaire. Or, jeudi matin, d’autres images datant du début des années 1990 obtenues par Global montrent Justin Trudeau avec un maquillage similaire.

Le chef libéral se serait ainsi déguisé avec le visage noirci à au moins trois reprises dans le passé.