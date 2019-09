La marche pour le climat de vendredi prochain a pavé la route pour un débat animé à l’émission «La Joute», vendredi, entre les analystes politiques Jonathan Trudeau et Thomas Mulcair, ce dernier accusant le gouvernement de la CAQ d’avoir déjà baissé les bras.

Bien qu’il reconnaît que le CAQ n’est pas le seul parti politique à blâmer pour les difficultés du Québec à atteindre ses cibles de réduction des gaz à effet de serre, Thomas Mulcair reproche au gouvernement – surtout au premier ministre Legault – d’avoir «abandonner» dès son arrivée au pouvoir.

«Ils ont dit dès leur arrivée qu’ils ne pouvaient pas rencontrer nos obligations internationales. [...] Les caquistes n’ont jamais montré la moindre ligne d’un plan pour réduire les gaz à effet de serre.»

«Ça ne fait même pas un an qu’ils sont là», défend Jonathan Trudeau.

Au contraire, dit-il, le gouvernement a pris la décision de jeter aux poubelles le fonds vert au profit d’un programme plus efficace pour la planète.

«Ce que je déplore, c’est qu’à la jeunesse québécoise qui va participer à cette marche-là, Thomas Mulcair dit que ça ne sert à rien parce que le gouvernement a abandonné. Non, moi je ne pense pas qu’ils ont abandonné et je vais laisser la chance au coureur.»

Jonathan Trudeau enchaîne avec une question pour son collègue. «On était à 9,1 % de réduction de nos GES en novembre 2018. Est-ce que c’était réaliste de penser qu’on pouvait arriver à 20 % pour 2020?»

«Absolument!», répond Thomas Mulcair, qui note que lorsqu’il était ministre de l’Environnement, il était parvenu – avec des moyens beaucoup moins développés qu’aujourd’hui – à maintenir ce rythme de décroissance des émissions.

«On a appliqué rigoureusement un plan. C’était difficile, mais on travaillait avec les papetières et avec les compagnies d’aluminium pour réduire. Aujourd’hui, il n’y a plus d’excuses. Il y a des moyens pour que le Québec acquitte ses obligations envers l’international et envers les générations futures», tranche-t-il.

Mais «ne sautez pas aux conclusions», demande Jonathan Trudeau aux jeunes. «Utilisez le bon message, ne soyez pas fatalistes, essayez de les convaincre, de les amener à marcher avec vous plutôt que de dire qu’il n’y a rien à faire et qu’ils ne feront rien.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.