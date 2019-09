D’étranges masses observées sur des radars américains

D’étranges masses sont apparues sur les radars météo aux États-Unis cette semaine, permettant d’observer un phénomène qui se produit annuellement.

C’est le bureau du service météorologique national à Wakefield, en Virginie, qui a d’abord tweeté les images radar lundi, montrant ces imposantes formes qui ressemblaient à des nuages ​​sur certaines parties de la Virginie et de la Caroline du Nord.

Mike Dutter, responsable scientifique et des opérations du bureau de Wakefield, a déclaré que le radar météorologique était suffisamment sensible pour détecter de minuscules gouttelettes de pluie, et par le fait même, d’autres choses, rapporte CNN.

Les formes inhabituelles étaient en fait des masses de libellules, qui se déplaçaient du nord vers le sud, en raison du froid au nord qui s’installe avec la fin de l’été.

Ces radars peuvent détecter de la poussière, des oiseaux ou des insectes.

«Ce qui est intéressant, c’est l’étendue des masses. Il semble que de nombreux radars du tiers est du pays les voient» explique Mike Dutter.

Ces essaims de libellules ont également été détectés au radar la semaine dernière au-dessus de l'Indiana, de l'Ohio et de la Pennsylvanie.

Selon l’entomologiste MaLisa Spring, tous les détails concernant les migrations de libellules ne sont pas connus, mais leur migration du nord au sud est observée, comme celle d’autres animaux.

Les libellules vont voyager en grands groupes lorsque les conditions sont favorables.

«Cette année, il semble que les chiffres soient beaucoup plus importants, car de plus en plus de personnes les signalent», a conclu l’entomologiste.