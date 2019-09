Une mère et sa fille qui ont quitté la Mission de l’Esprit-Saint reviennent sur leur départ de ce mouvement religieux controversé.

Fléchere Daignault est née au sein de la Mission de l’Esprit-Saint. Elle y a eu neuf enfants et est partie lorsqu’elle avait 42 ans. Sa fille Fléchere Morin a quitté lorsqu’elle avait 18 ans.

Elles décrivent la Mission de l’Esprit-Saint comme un mouvement religieux qui est basé sur beaucoup de principes de la religion catholique, mais aussi des témoins de Jéhovah

«Le droit de la femme qui est brimé. Tu ne peux pas rien faire, tu ne peux pas être toi. Il faut que tu agisses selon l’enseignement qu’eux te donnent. Je voulais vivre ma vie, avoir un emploi», explique Fléchere Morin.

Le mouvement enseigne illégalement aux enfants et on leur apprend notamment que la Terre n’est pas ronde et que les autres planètes n’existent pas.

«J’ai appris à 24-25 ans que les planètes existaient. Dans la secte on te dit que la lune est un reflet, le soleil c’est un reflet. Ils t’apprennent des choses qui n’ont pas de bons sens», ajoute Mme Morin.

Voyez l’entrevue complète accordée à Julie Marcoux dans la vidéo ci-dessus.