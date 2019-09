Le «PARK(ing) Day» de retour à Montréal

Pour une huitième année, le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) organise le «PARK(ing) Day», vendredi à Montréal. Pour l’occasion, de nombreux espaces de stationnement seront convertis en lieux publics conviviaux.

Près de 100 places de stationnement seront ainsi occupées par 39 organisations un peu partout à Montréal. Des interventions artistiques, des débats sur l’aménagement et la réappropriation des espaces de stationnement, des lieux de détente ou encore des kiosques d’information seront notamment proposés.

L’objectif est de provoquer un débat sur l’occupation de l'espace public par la voiture et de présenter des alternatives.

«Les aménagements éphémères créés lors de cette journée permettent d’envisager et de rêver d’autres possibles pour l’utilisation de l’espace public au bénéfice de la rencontre, d’une ville plus verte et plus apaisée», a expliqué le CRE-Montréal dans un communiqué.

Le CRE-Montréal estime que les villes doivent «s’adapter aux nouvelles réalités» et «devenir plus résilientes» en repensant l’attribution de l’espace urbain pour une meilleure qualité de vie dans les quartiers et une mobilité plus durable.

«Actuellement, l’omniprésence de l’espace utilisé par le stationnement dans nos rues freine toute intervention permettant la création de nouveaux espaces publics, la plantation de nouveaux arbres, la création d’espaces verts intégrant une gestion de l’eau pluviale et favorisant la biodiversité urbaine, ou bien de pistes cyclables et de voies réservées aux autobus pour une mobilité plus durable», peut-on également lire.

Le concept se déroule chaque année dans 162 villes réparties dans 35 pays à travers le monde.