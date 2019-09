La famille du jeune Gabriel Pineau espère toujours le retrouver en vie trois semaines après sa disparition. «On s’inquiète vraiment pour lui», reconnaît toutefois sa mère, qui lance un nouvel appel à la population.

La mère de l’homme de 19 ans, Nathalie Tremblay, s’est confiée au Journal, jeudi, espérant donner un nouvel élan à l’enquête policière. Les pistes explorées jusqu’à maintenant ne se sont pas révélées concluantes, affirme-t-elle.

Certains éléments donnent espoir aux proches du disparu. Le jeune homme aurait apparemment consulté un site web portant sur la survie en forêt avant de disparaître, bien que sa maman ne veuille pas en tirer de conclusion hâtive.

«On a espoir qu’il est encore en vie et qu’il va nous revenir. On veut que les gens ouvrent l’œil et qu’ils appellent le 911 s’ils voient quelque chose», demande-t-elle.

Signalements

«On aimerait lui dire qu’on l’aime et qu’on respecte son choix s’il a décidé de vivre autrement. On s’inquiète vraiment pour lui, pour sa santé. Je ne sais pas s’il a des problèmes, mais il y a toujours une solution à tout. On veut qu’il revienne», dit-elle.

Par ailleurs, le lendemain de sa disparition, deux personnes affirment avoir vu une personne lui ressemblant dans le terrain vague en bordure du boulevard Lloyd-Welch, près de la rivière Mont­morency à Beauport, révèle sa mère.

Mme Tremblay et d’autres proches s’y rendent à l’occasion en espérant retrouver sa trace, mais cela n’a pas porté de fruits jusqu’à maintenant.

Le 2 septembre, les enquêteurs s’étaient aussi rendus près du boulevard Sainte-Anne et de la rue Francheville. Des patrouilleurs avaient ratissé le long de la piste cyclable près de l’autoroute Dufferin-Montmorency, à bord de véhicules tout-terrain. «Présentement, tout ce que la police pouvait faire, elle l’a fait. Toutes les techniques ont été utilisées et on n’a rien trouvé», se désole Nathalie Tremblay.

Gabriel Pineau a été vu pour la dernière fois tard, dans la soirée du 30 août, alors qu’un chauffeur de taxi l’a ramené chez son père sur la rue Sous-Bois.

Message énigmatique

Sa mère mentionne qu’il n’avait pas de problème de santé connu et qu’il n’est pas dans ses habitudes de partir sans donner de nouvelles.

Il aurait écrit un message énigmatique à des amis mentionnant qu’il allait les revoir «dans une couple d’années».

Le jeune homme mesure 1,76 m (5’9’’), pèse 190 lb (86 kg) et a les cheveux roux. Il portait un gilet à capuchon bourgogne et des jeans foncés quand il a été vu pour la dernière fois. Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate.