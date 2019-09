Sa mémoire se remet à zéro toutes les deux heures

Après avoir subi un accident à la tête, une adolescente de l’Illinois est incapable de se souvenir de quoi que ce soit pendant plus de deux heures.

Il s’agit d’une maladie mystérieuse, puisque les docteurs ne parviennent pas à trouver ce qui cloche chez elle. Aux deux heures, sa mémoire se remet à zéro. Et elle se réveille tous les matins en pensant qu’on est le 11 juin.

«Je suis toujours confuse et quand j’essaie de repenser au passé, je n’y arrive pas, a-t-elle expliqué à CNN. J’ai un calendrier sur mon mur et ça dit "septembre" et j’ai du mal à y croire.»

Le 11 juin, c’est la date où elle a reçu un coup accidentel à la tête. Mais après des douzaines de crises de convulsions et de visites à l’hôpital, la famille Horner ne comprend toujours pas pourquoi Riley ne se souvient de rien.

«Les médecins nous disent que tout est beau, que médicalement il n’y a pas de problème... ajoute la mère de Riley. Ils ne voient rien sur les scans de résonance magnétique.»

Pourtant, sa fille oublie même les choses les plus simples, comme où se trouve son casier à l’école.

Ce problème vient complètement bouleverser son quotidien, elle qui était une étudiante athlète brillante. «Ils nous disent qu’elle pourrait rester comme ça, et je ne peux simplement pas l’accepter» termine sa mère, désespérée.