Safia Nolin reprend Céline, les BB et Isabelle Boulay

Toujours inspirée par les classiques de la chanson francophone est de retour sur disque avec «Reprises Vol. 2», disponible sur les plateformes numériques.

Après s’être immiscée dans les univers d’Éric Lapointe, Julie Masse et Marie Carmen il y a trois ans - ce qui lui a permis de gagner les Félix de l’interprète féminine et de l’album de l’année en 2017 -, l’auteure-compositrice-interprète a choisi de revisiter d’autres titres bien connus comme «Destin» de Céline Dion, «Et cetera» popularisée par Gabrielle Destroismaisons , «Tu ne sauras jamais» appartenant aux BB ou encore «Je t’oublierai, je t’oublierai» associé à la voix d’Isabelle Boulay.

Les huit titres qui composent ce plus récent effort «sont des chansons que je qualifie de tristes, adorées par la génération des milléniaux et qu’on adore chanter à s’en exploser les poumons», détaille Safia Nolin dans un communiqué.

Il sera possible d’entendre des versions en concert de ces pièces les 25 et 26 septembre au Club Balattou, à Montréal. Gabrielle Destroismaisons, Elisapie et Antony Carrie ont confirmé leur présence aux côtés de l’artiste de Limoilou.

«Reprises Vol. 2» est déjà le quatrième opus de Safia Nolin depuis 2015. L’an dernier, elle a proposé une collection de créations originales sous le titre «Dans le noir».