Santé : le gouvernement Legault veut ajouter 1,5 million d’heures de soins à domicile

Un investissement de 280 millions $ dans le réseau de la santé permettra d’ajouter près de 1,5 million d’heures de soins à domicile, espère le gouvernement Legault.

«Nous nous donnons ainsi les moyens de répondre aux besoins croissants, sur le terrain. Améliorer les soins et les services de soutien à domicile et les adapter aux besoins de la population est une priorité pour nous», a indiqué la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, par voie de communiqué, vendredi.

Ces sommes supplémentaires permettraient au réseau de la santé d’embaucher jusqu’à 2573 nouveaux employés à temps complet pour une augmentation d’heures octroyées de 20% en comparaison de l’an dernier.

Il s’agit d’un montant déjà annoncé dans le dernier budget. Il doit être récurrent pour les trois prochaines années.