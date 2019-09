«Studio G» : la fête commence ce dimanche!

Ce sera le jour J pour «Studio G» dimanche.

Maripier Morin, animatrice de ce nouveau rendez-vous de variétés qu’on promet coloré, convie le public à 20 h 45 pour une heure d’hommages, de chansons, de taquineries, d’anecdotes croustillantes et de souvenirs inoubliables.

Chaque semaine, «Studio G» gâtera et célébrera un invité en particulier. Pour la première édition, Charles Lafortune se prêtera au jeu, et sa compagne Sophie Prégent, de même que ses collègues et amis Guy Jodoin, Lara Fabian, Mario Dumont et Paul Houde, des membres de sa famille et autres personnes de son entourage, feront vivre tout un cocktail d’émotions au timonier de «La Voix».

On entendra notamment Paul Houde décrire son ancien collègue du «Cercle» comme un «party animal», et Sophie Prégent s’opposer vivement à une affirmation de Guy Jodoin voulant que son conjoint soit «zen»...

Le tout, dans une ambiance de «party de cuisine», autour d’un grand îlot. Plusieurs segments, dont celui du «bol de la honte», égaieront cette immense «dose d’amour» qu’on enverra à la tête d’affiche principale.

«Studio G», le dimanche, à 20h45, à TVA, dès le 22 septembre.