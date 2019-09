Un régime fédéral d'assurance-médicaments dès 2020, dit Jagmeet Singh

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a réitéré sa promesse de mettre en place un régime fédéral d'assurance-médicaments et de soins dentaires, et ce, dès 2020.

Reprochant aux libéraux d’avoir à maintes reprises fait cette promesse depuis 1997, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a assuré vendredi que s’il était élu, l’engagement sera respecté. Il compte s’asseoir avec les provinces pour négocier cette mesure.

Les néo-démocrates veulent ainsi investir 10 milliards $ par année pour mettre en place ce régime fédéral d’assurance médicale et 830 millions $ annuellement pour le régime de soins dentaires.

M. Singh a promis que les Canadiens auront besoin de leur «carte de santé et non la carte de crédit».

M. Singh a accusé les libéraux de donner «de faux espoirs en matière d'assurance-médicaments depuis plus de vingt ans». Il leur reproche d’avoir toujours priorisé les plus riches.

«Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui prend leurs problèmes au sérieux et qui a le courage d'agir, a-t-il confié, vendredi. Il ne suffit pas de promettre de l'aide pendant une campagne électorale et de ne pas la fournir, comme l'a fait Justin Trudeau. Nous veillerons à ce que les Canadiens reçoivent les soins dont ils et elles ont besoin.»