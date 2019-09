Outrée par l’arrestation de sa petite-fille de 6 ans

Une grand-mère de Floride se pose bien des questions sur les motifs de l’arrestation de sa petite-fille de 6 ans.

Kaia Rolle, la fillette en question, a été menottée et escortée au centre de détention juvénile après avoir piqué une crise à l’école.

Trois jours plus tard, sa grand-mère n’en revient toujours pas. «L’école m’a appelée pour me dire qu’elle avait été arrêtée, qu’il y avait eu un incident où elle avait donné un coup de pied à quelqu’un et qu’elle était accusée d’agression», témoigne Meralyn Kirkland, sa grand-mère, à la station WKMG.

Sa petite-fille, en première année du primaire, s’est fait prélever des empreintes digitales et photographier, comme une criminelle.

«Aucun enfant de 6 ans ne devrait pouvoir dire qu’il a été menotté et conduit dans une voiture de police jusqu’au centre de détention juvénile», s’insurge la grand-mère.