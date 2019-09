Une compétition émouvante pour coureurs greffés

Une cinquantaine de personnes ayant reçu une greffe ont pris le départ d’une course organisée en leur honneur, à Québec.

Trois parcours étaient possibles dans le cadre de la Course des greffés, soit de 1, 5 et 10 kilomètres. « On veut montrer que les greffés sont capables de faire de l'activité physique. Il y en a pour qui c'est plus difficile, admet un coureur rencontré par TVA Nouvelles, mais certains greffés ont fait une course de 10 kilomètres, aujourd’hui.»

Du haut de ses 7 ans, Julianne, qui a reçu un nouveau coeur à l'âge de 3 mois, courait pour sensibiliser les gens au don d'organe. Ses parents, extrêmement fiers d’elle, se réjouissent qu’elle ait depuis une vie «normale».

La course des greffés (Transplant Trot) existe dans toutes les provinces du Canada, mais c'était une première au Québec.

Chaque année 500 greffes d'organes sont effectuées dans la province. Cependant, 800 personnes sont toujours inscrites sur la liste d'attente, et 30 d’entre elles mourront avant d’avoir reçu une greffe.