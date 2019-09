Une dizaine de sinistrés après un incendie à Québec

Une dizaine de personnes ont dû être prises en charge par la Croix-Rouge à la suite d'un incendie qui a endommagé des logements dans un immeuble du secteur de Duberger-Les Saules, à Québec.

Selon les pompiers, les flammes ont d'abord pris naissance vers 2 h 20, samedi, dans un logement du sous-sol d'un édifice de la rue des Meuniers.

Le complexe résidentiel de 48 appartements a été complètement évacué et personne n'a été blessé. Environ 80 personnes ont été forcées de quitter leur demeure temporairement. Deux autobus du Réseau de transport de la Capitale ont été dépêchés sur place pour abriter les évacués, en attendant qu'ils puissent réintégrer leur logement.

Cependant, une dizaine de personnes se retrouvaient sinistrées à la suite de l'incendie et ont dû recevoir l'aide de la Croix-Rouge, a précisé le Service de protection contre l'incendie de Québec (SPCIQ).

Plusieurs pompiers ont dû contribuer à l'évacuation de l'édifice, étant donné que nombre d'occupants n'avaient pas jugé bon de sortir de leur logement, malgré l'alarme d'incendie qui résonnait dans le bâtiment.

«Peu importe le moment de la journée, lorsque l’alarme incendie sonne, par mesure de sécurité, on doit sortir!», a d'ailleurs tenu à rappeler le SPCIQ.

Les flammes ont été maîtrisées un peu plus d'une heure après le début de l'intervention, soit à 3 h 42. Quelque 35 pompiers ont été appelés à combattre le brasier.

Les dégâts sont surtout limités à l'appartement où le feu a pris naissance. Les logements voisins ont, quant à eux, subi des dégâts plus mineurs, principalement à cause de la fumée et de la chaleur.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer la cause de l'incendie. L'occupant du logement où a pris naissance le feu n'était pas sur place et aucun détecteur de fumée ne fonctionnait dans cet appartement à l'arrivée des secours.