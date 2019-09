Vol en hydravion pour des enfants atteints du cancer

35 enfants atteints du cancer et leurs parents ont eu droit à un répit bien mérité samedi à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec, alors qu’ils ont eu droit à un tour d’hydravion au-dessus de la ville.

C’était la 8ième édition de l’événement «Vol d’un survivant à l’autre», créé par Hugo Desrochers, survivant de la leucémie et pilote d'avion.

«J’ai pu bénéficier de très bons soins, alors j’ai voulu redonner au suivant. J’ai allié ma passion de l’aviation avec les jeunes pour amasser des fonds pour la recherche», explique M.Desrochers, aux abords du lac Saint-Augustin.

Les parents qui accompagnent les petits ont tous profité de ce beau moment à leur manière.

«On est sortis hier de l’hôpital alors on espérait que Justin et Livia puissent vivre cet événement-là. Le sourire et l’émerveillement qu’ils ont eus en entrant dans l’avion... On apprécie vraiment d’avoir participé!» s’est exclamé un papa, le sourire aux lèvres.

«C’est magique. Pour moi, c’est le meilleur salaire que je peux avoir dans une année», a conclu Hugo Desrochers.

Ce sont plus de 20 000$ qui ont été amassés et qui seront remis à la fondation Charles-Bruneau pour financer la recherche en hémato-oncologie pédiatrique.