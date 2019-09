Aaron Carter annule le reste de sa tournée pour prendre soin de sa santé

Aaron Carter a annulé le reste de sa tournée pour recharger ses batteries et prendre soin de son état psychologique.

Le chanteur américain a récemment appris qu'il souffrait de plusieurs maladies mentales, dont la schizophrénie, les troubles bipolaires et l'anxiété, et il a décidé qu'il avait besoin d' « un peu de paix » pour gérer tout ça.

La vedette de 31 ans a annoncé la nouvelle à ses fans sur Twitter, lundi, écrivant : « J'apprécie l'amour et les efforts de mes fans. Mais après mes deux prochains concerts dans le Kentucky et le Missouri & après que je me rende à Vancouver pour la distribution de jouets, où je donnerai 400 jouets et plus de 1 000 (dollars) de dons de fans, j'annule le reste de mes concerts pour le reste de l'année. »

Il a ajouté : « Je dois faire passer ma santé d'abord et j'espère que vous pourrez tous comprendre à quel point j'ai besoin de ce temps pour me soigner et me ressourcer. Je vous aime. Restez fort. Restez en bonne santé et sachez que je serai de retour l'année prochaine. Mais en tant qu’homme, c’est ce que je dois faire pour avoir un peu de paix. »

Aaron Carter a fait les gros titres ce mois-ci lorsqu'il est apparu dans l'émission The Doctors et a partagé son combat contre les problèmes de santé mentale : « Le diagnostic officiel est que je souffre d'un trouble de la personnalité multiple, de schizophrénie, d'anxiété aiguë... »