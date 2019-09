Danone fête ses 50 ans au Québec

TVA Nouvelles a visité l’usine de Danone de Boucherville, qui a ouvert ses portes en 1968 et qui est aujourd’hui, presqu’entièrement robotisée.

Le géant de l’alimentation a su se tailler une place considérable sur le marché québécois, où la concurrence est féroce.

Pourtant, Danone compte environ 500 employés et a un chiffre d’affaires de plusieurs millions de dollars.

Danone accapare 35% du marché, alors que General Mills et Agropur occupent les autres parts du marché.

«Aujourd’hui, les gens cherchent des produits de plus en plus santé et qui contiennent moins de sucre. La provenance des aliments fait également partie des tendances», explique Daniel Crane, vice-président de Danone Canada.

Pour répondre à la demande toujours grandissante, l’usine tourne à plein régime 24h sur 24, presque 7 jours sur 7.

C’est la petite entreprise familiale «Yogourt Delisle» qui a été achetée il y a plusieurs années par Danone.

«Il n’y a plus aucune ressemblance. C’est complètement nouveau!» affirme le fils du fondateur de «Yogourt Delisle», Henry Delisle.