Warren dépasse Biden dans un État-clé

Pour la première fois dans la course démocrate à la Maison-Blanche, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren dépasse selon un sondage l'ancien vice-président Joe Biden dans l'Iowa, État-clé car il sera le premier à voter lors des primaires.

Mme Warren, avec 22% des intentions de vote, mène devant M. Biden à 20%, qui distance lui-même largement le sénateur indépendant Bernie Sanders à 11%, selon cette enquête d'opinion réalisée conjointement par le journal Des Moines Register, Mediacom et CNN.

Aucun autre candidat n'atteint un nombre à deux chiffres dans cet État agricole du Midwest, selon ce sondage publié samedi soir qui vient confirmer le vent en poupe qui porte Elizabeth Warren depuis plusieurs semaines.

Joe Biden, ancien vice-président démocrate de Barack Obama, reste toutefois au niveau national le favori des sondages pour affronter Donald Trump en novembre 2020. Le milliardaire, en quête d'un second mandat de quatre ans, devrait sans nul doute être investi par son parti républicain.

Joe Biden et Elizabeth Warren sont tous les deux septuagénaires mais le premier, âgé de 76 ans, suscite davantage de questions sur son âge et son état de santé que la seconde, âgée de 70 ans et créditée d'une campagne dynamique.