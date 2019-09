Des géants de l'agroalimentaire promettent de protéger la biodiversité

Dix-neuf entreprises, parmi lesquelles des géants du secteur agroalimentaire, ont présenté lundi une «coalition» qui s'est s'engagée à protéger la biodiversité, au cours du sommet Action Climat des Nations unies à New York.

Parmi ces entreprises figurent Danone, le géant du chocolat Barry Callebaut, le fabricant de céréales pour le petit-déjeuner Kellog, Mars, McCain Foods, Nestlé, Unilever, mais également des entreprises comme Google, Balbo Group, DSM, Firmenich, Kering, Livelihoods Funds, L'Oréal, Loblaws, Migros Tigaret, Symrise et Yara, selon un communiqué publié par Danone.

Ensemble, elles forment une coalition baptisée «One Planet Business for Biodiversity» (OP2B), qui va collaborer avec World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), qui regroupe plus de 200 entreprises dont BP, ExxonMobil ou Shell.

Les entreprises qui composent cette nouvelle coalition présentée aux Nations unies par Emmanuel Faber, PDG de Danone, s'engagent à «protéger et restaurer la biodiversité au sein de leurs chaînes d'approvisionnement et de leurs portefeuilles de produits».

«Face aux impasses alimentaires et agricoles vers lesquelles nous allons, il est urgent de travailler avec la nature et non plus contre elle. C'est l'objectif de la coalition que nous avons lancée aux Nations unies aujourd'hui: restaurer la vie dans les sols agricoles, réintroduire la biodiversité cultivée dans nos champs, et changer radicalement la donne sur la déforestation», a déclaré M. Faber, cité dans le communiqué.

La coalition s'est engagée à élaborer d'ici juin 2020 «un recueil de solutions pertinentes et dont l'impact est mesurable, qui peuvent être adoptées par les membres de OP2B dans leurs chaînes de valeur».

Elle promet également la présentation d'ici octobre 2020 «d'engagements ambitieux — mesurables et avec des horizons de temps définis — lors de la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), assortis de propositions de politiques publiques qui favoriseront le succès des initiatives mises en œuvre».

Les multinationales signataires représentent un chiffre d'affaires cumulé de près de 500 milliards de dollars, rappelle le communiqué.