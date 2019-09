Elles ont tout tenté pour sauver le jeune coureur

Le marathon de Montréal a été le théâtre d’un tragique événement alors qu’un jeune coureur est décédé après avoir fait un arrêt cardiorespiratoire. Des femmes ont tout tenté pour sauver l’homme de 24 ans.

Josée Gagnon l'a vu s'effondrer devant elle. «Le garçon passe et je le remarque. Il fait un genre de sourire et je vois, ses jambes sont molles», raconte-t-elle à TVA Nouvelles.

«Je le suis, parce que je remarque à quel point ses jambes, ses yeux... Et il tombe dans la seconde, il tombe à terre. Je cours vers lui», ajoute-t-elle.

Avec d'autres, elle a tenté de sauver le jeune homme. «Deux autres femmes marathoniennes, infirmières, ont couru avec moi. Elles ont commencé à lui faire des massages cardiaques, à essayer de le réanimer», de dire la femme.

Une policière est arrivée sur les lieux et a dit qu’elle allait appeler une ambulance. Toutefois, après plusieurs longues minutes, aucun signe de l’ambulance.

«Alors, là, j'ai pogné les nerfs! J'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé, j'ai dit: qu'est-ce que vous faites? Là, elle m'a dit: "Madame, calmez-vous, dites-moi ou vous êtes." Là, je lui ai dit: on est au marathon, dépêchez-vous! Elle a dit: "On n'a pas eu d'appel... Vous êtes la première personne qui appelle pour nous dire ça, on vous envoie quelqu'un», relate Mme Gagnon.

La policière a-t-elle appelé le 911? Urgences-Santé a reçu un seul appel, celui de Josée Gagnon à 9h55.

«On est en train de regarder toutes les possibilités, mais par contre, ce qu'on a comme information pour l'instant, et ça ne devrait pas changer, c'est que l'appel qu'on a reçu, l'appel initial était à 9h56», explique Stéphane Smith, porte-parole d’Urgences-Santé.

Huit minutes après l'appel au 911, les pompiers sont arrivés avec un défibrillateur, puis l'ambulance. Mais 25 minutes s'étaient écoulées. Les secours arrivaient trop tard.

«Ç’a été interminable! On se le disait tous, là. Il y a une police qui est arrivée aussi et on lui a dit: "As-tu un masque?" Elle a dit non, elle est repartie en courant à son auto. On ne l'a pas revue. Ça a pris combien de temps? Il n'y avait personne qui était là pour aider», déplore Mme Gagnon.

L'organisation du marathon de Montréal a réagi en fin de journée à la mort de ce jeune athlète de 24 ans. Elle se défend d'avoir mal planifié les mesures de sécurité.