La marche de vendredi pour le climat annonce une mobilisation sans précédent en matière environnementale. Les jeunes plus que jamais sont sensibilisés à la cause et réclament que les élus partout sur la planète mettent en œuvre des mesures pour freiner les changements climatiques. Mario Dumont a son idée sur la question.

«Dans les demandes, on voudrait que l’Assemblée nationale vote une loi pour réduire ses émissions. Ça ne dit rien. Il faut des choses concrètes, il y a toute une série de mesures que l’on pourrait prendre. Est-ce fini le tourisme? Met-on une taxe de 100% sur les billets d’avion. (...) Si on veut réduire le camionnage, il faut manger des navets, des patates, des betteraves, ce que l’on cultive en Amérique du Nord. Oubliez les mangues, les ananas. Est-on prêt à des pertes d’emploi? Est-ce que les marcheurs de vendredi sont prêts pour ça?» questionne Mario Dumont.

