La militante écologiste Greta Thunberg a changé de ton, lundi, devant l’ONU. Malgré tout ce qui s’est dit au sujet de la jeune militante, le chroniqueur Richard Martineau affirme qu’il faut prendre au sérieux son discours sur la crise climatique.

«Peut-être qu’il y a des gens qui ont des cheveux blancs comme moi et qui regardent ça avec peut-être un peu de cynisme. [...] Si j’avais 18 ans, il me resterait 70 ans à vivre et je voudrais vivre sur une belle planète. Je regarderais ce qui se passe aujourd’hui et je serais inquiet», affirme-t-il.

Il rappelle que les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. «C’est un fait scientifique avéré.»

«[Greta] a dit c’est fini d’être gentil. Je ne suis pas ici pour jaser et discuter, c’est le temps de passer à l’action. Elle a jeté les gants», observe Richard Martineau.

Dans un discours furieux à l'ONU, la jeune Suédoise a réprimandé les dirigeants de la planète pour leur inaction contre le changement climatique. «Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses», a-t-elle notamment déclaré.

«Ce sont nos jeunes qui nous regardent qui nous disent “quelle sorte de planète êtes-vous en train de nous laisser?” Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il faut prendre ça avec sérieux», insiste Richard Martineau.

