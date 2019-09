Inspirante ou fataliste? Le discours émotif de la jeune militante écologiste Greta Thunberg devant l’ONU a suscité des réactions opposées, lundi, à l’émission «La Joute».

Sans s’en prendre au discours ni à la jeune fille, l’analyste politique Jonathan Trudeau a tout de même critiqué le ton de son propos.

«Il y a un fatalisme absolument inquiétant là-dedans, a-t-il indiqué. Je ne peux pas m’empêcher de croire qu’à la fin de ça, il doit y avoir une option, une vision, du positivisme.»

«Je pense aux jeunes de 12 ou 13 ans qui s’inspirent de Greta Thunberg et qui voient ce message-là, je les imagine coucher dans leur lit ce soir climato-anxieux», poursuit-il.

De son côté, Emmanuelle Latraverse rappelle que la jeune militante a raison d’être en colère.

«Tous les gouvernements des 20 dernières années, au Canada, ont promis des plans de changements climatiques, souligne l’analyste. On s’est drapé dans Kyoto, on a déchiré Kyoto, on s’est drapé dans un autre plan et encore aujourd’hui, on a un premier ministre qui se dit vert, et le Canada n’est même pas à la hauteur de cibles qu’on jugeait inappropriées.»

Selon elle, Greta Thunberg suscite tant de divisions parce qu’elle confronte la société actuelle et les politiciens à une espèce d’hypocrisie.

«On parle de climat, mais on ne veut pas changer notre mode de vie.»

