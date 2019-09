Investissement Québec acquiert une participation de 24 % dans Communauto

Investissement Québec se joint au capital-actions de Communauto, a annoncé l’entreprise d’autopartage, lundi.

Communauto a précisé qu’en vertu de cette transaction, Investissement Québec détiendra 24 % de son capital-actions.

Communauto, qui fête ses 25 années d’existence, a également annoncé, lundi, sans plus de détails, que la firme d’investissement privé MacKinnon, Bennett & Co., qui fait déjà partie de ses actionnaires - depuis 2016 -, «a également participé à cette nouvelle ronde de financement».

«Le soutien d’Investissement Québec et de MKB permettra à l’entreprise de poursuivre son développement au Québec et son expansion au Canada, notamment dans la région de Toronto, et à l’international, a indiqué Communauto, dans un communiqué. En plus de son offre de service de mobilité, l’entreprise prévoit ajouter la commercialisation de ses solutions technologiques dans le domaine du partage et de gestion de flotte.»

Dans le même communiqué, le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, a indiqué qu’«en devenant partenaire de l’entreprise, Investissement Québec lui donne les moyens de poursuivre sur sa lancée et de franchir une étape cruciale dans sa démarche de croissance». «Ce faisant, IQ contribue aussi à préserver le siège social et le centre décisionnel de l’entreprise au Québec, tout en maintenant près d’une centaine d’emplois bien rémunérés, qui contribuent à notre bien-être collectif.»

Fondée en 1994, Communauto est présente dans 14 villes sur deux continents, soit à Edmonton, Toronto, Kitchener/Waterloo, Hamilton, Guelph, London, Kingston, Ottawa, Gatineau, les régions de Montréal et Québec, Sherbrooke, Halifax et Paris en France. L’entreprise possède un parc de 3000 véhicules.