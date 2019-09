La Reine des Neiges 2: la nouvelle bande-annonce vous fera frissonner

Pour accueillir l’automne, Disney présente une nouvelle bande-annonce de La Reine des Neiges 2, en dévoilant toujours un peu plus sur ce qui nous attend... et qui promet.

Un nouvel opus qui semble se placer sous le signe de la magie, alors qu’Elsa entend un appel auquel elle décide de répondre afin de mieux savoir d’où elle vient.

Pour cette nouvelle mission aux accents inquiétants, la reine du royaume d’Arendelle est bien entourée, sa sœur Anna, Kristoff, le sympathique Olaf et Sven prenant part à l’aventure.

La belle équipée devra affronter la Forêt enchantée et ses monstres effrayants, ce qui nous permettra d’en apprendre un peu plus sur l’origine des pouvoirs de la puissante Elsa, et sur le rôle essentiel que joue Anna auprès d’elle.

Réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck, ce film d’animation très attendu – c’est un euphémisme – sera présenté sur nos écrans dès le 20 novembre prochain. Pour patienter, visionnez ci-haut la plus récente bande-annonce qui devrait vous donner quelques frissons.