La sortie émotive de Greta Thunberg à l’ONU, lundi, a suscité beaucoup de personne et ne laisse personne indifférent. Elle a d’ailleurs donné lieu à un débat enflammé, lundi soir, à l’émission de «Denis Lévesque».

Les avocats François Vigeant et Frédéric Bérard ne partageaient visiblement pas la même opinion au sujet de cette prise de parole de la jeune militante environnementale.

«Avec le spectacle désolant de ce matin, ç’a enlevé toute crédibilité aux travaux de l’ONU, a déclaré Me Vigeant. Ç’a ridiculisé le mouvement environnementaliste de placer cette jeune personne-là dans une crise d’émotions.»

Une déclaration avec laquelle Me Frédéric Bérard n’est pas du tout en accord.

«Cette petite fille-là me touche, a-t-il répliqué. Elle touche un paquet de gens. Elle a fait une sortie émotive et sur le fond, elle a raison. C’est vrai que l’ONU a les deux doigts dans le nez depuis tout le temps. L’ONU ne bouge pas. Les gouvernements occidentaux ne bougent pas non plus.»

