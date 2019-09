L'arrondissement de Saint-Laurent veut se sortir de la congestion

L’arrondissement de Saint-Laurent, traversé par les plus grands axes routiers de la métropole, lance un appel d’offres pour trouver des solutions à la congestion monstre, a appris TVA Nouvelles.

L’objectif : améliorer le sort de ses citoyens et par conséquent celui des automobilistes qui traversent par centaines de milliers au quotidien ce secteur enclavé de la ville.

«L’enjeu du trafic dépasse nos frontières. Il y a 400 000 véhicules qui transitent chaque jour par notre territoire en utilisant les autoroutes 40, 13, 520 et j’en passe. On veut augmenter la fiabilité, la sécurité ainsi que la fluidité. On veut que les gens passent moins de temps dans leur auto», a déclaré le maire Alan DeSousa, qui est monté à bord du mobile 50 de TVA Nouvelles qui a arpenté les rues de l’arrondissement St-Laurent à l’heure de pointe, lundi après-midi.

M. DeSousa et ses collègues du conseil ont lancé la semaine dernière un processus d’appel d’offres pour trouver des solutions à cette congestion. On souhaite retenir les services d’une firme pour l’élaboration d’une étude de mobilité durable. Les firmes sont invitées à soumissionner d’ici la fin octobre.

«Il y a beaucoup de gens, pour qui le temps, c’est de l’argent. Les gens doivent être capables de se rendre au bureau ou à la maison le plus rapidement possible pour retrouver leurs enfants, la famille. La firme va nous guider pour mettre les meilleurs pratiques en place dans notre arrondissement, ce qui aura certainement un impact chez nos voisins», ajoute M. DeSousa.

L’arrondissement se prépare d’ailleurs à l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) qui aura quelques stations dans ce secteur de la ville. Une infrastructure qui risque d’améliorer la situation de la congestion, espère M.DeSousa.