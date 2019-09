En cette semaine où l’environnement et les changements climatiques seront de tous les débats, l’animateur Mario Dumont propose de mettre en contexte la crise avec les mots du secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, le Finlandais Petteri Taalas.

Ce dernier, dans une entrevue accordée dans son pays d’origine, n’hésite pas à qualifier les «extrémistes climatiques» comme des ennemis à la cause environnementale.

«Les nouveaux ennemis du climat, ce ne sont plus les climatosceptiques, les nouveaux ennemis sont à l’autre extrême, [...] ceux de l’extrémisme environnemental», résume Mario Dumont au sujet des propos tenus par le scientifique en chef.

M. Taalas ne minimise en rien les effets du changement climatique et incite les pays à agir rapidement, mais il met également en cause les «dérapages» de l’extrémisme climatique, qu’il compare à de l’extrémisme religieux.

«Les experts du climat sont de plus en plus soumis aux pressions des prophètes de malheur et d’extrémistes qui lisent les rapports du GIEC comme des versets de la Bible», peut-on lire dans l’entrevue.

«Le réchauffement climatique ne sera pas la fin du monde. Le monde est simplement confronté à un plus grand défi», note aussi le scientifique. Une déclaration qui tranche avec le ton alarmiste de plusieurs porte-paroles de la cause.

«Le scientifique en chef, actuellement, nous dit qu’il faut agir et qu’il faut s’occuper des changements climatiques. Il faut juste rester logique. Les premiers qui nous disent qu’il faut écouter la science sont les premiers à ne pas écouter la science», souligne Mario Dumont.

Et à ceux qui tentent de faire des gains politiques en voulant se montrer plus vert que vert, l’animateur tempère leurs ardeurs. «Gardons les pieds sur terre tout en agissant pour sauver notre Terre», demande-t-il.